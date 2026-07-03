بعد سبعة عقود من الاستقرار في عهد الملكة إليزابيث، بدأت تظهر علامات الركود في قصر باكنغهام. تولى الملك تشارلز الثالث زمام الأمور، لكن استطلاعات الرأي لا تبشر بالخير، إذ لا تتجاوز نسبة تأييده 60%، وسط حنين جارف لوالدته الراحلة. لم يسبق أن شعر البريطانيون بثقل المسؤولية على العرش كما هو الآن، إذ بدأوا يتساءلون بصوت عالٍ: هل لا تزال هذه المؤسسة العريقة ذات صلة في القرن الحادي والعشرين؟

الدراما العائلية ترفض أن تهدأ. الأمير هاري وميغان ماركل، المنفيان من كاليفورنيا، يلقون بظل ثقيل على المملكة. إلغاء الزيارات بسبب قضايا أمنية وترسبات الماضي حول العنصرية خلقوا قطيعة عميقة. تشارلز يتوق لرؤية أحفاده، لكن هاري يخشى من تهديدات إرهابية. الجمع بين نشر الغسيل القذر علنًا ونسب المشاهدة الهوليوودي يخلق صداعًا ملكيًا لا يحله أي صلح.

إذا كان هاري هو الابن العاق، فالأمير أندرو هو البقعة السوداء. قضية جيفري إبستين والشبهات باستغلال قاصرات حولت "الابن المفضل" إلى منبوذ رسمي. صحيح أن الملك اتخذ موقفًا صارمًا وسحب من شقيقه الألقاب والسكن، لكن الضرر على الصورة بقي عميقًا. عندما يرى الجمهور أن ضرائبه تمول حماية أمراء متورطين في فضائح جنسية، يغدو غضب الشارع أشد.

إلى هذا الفراغ يدخل الأمير ويليام وكيت ميدلتون، الأمل الأبيض للملكية. مع نسبة تأييد تبلغ 75%، هما من يضخان دماء جديدة وعصرية في القصر. ويُعتبر ويليام بالفعل شريكًا كاملًا في القيادة ويَعِد بأن يكون "صانع تغيير". الآن، تقع عليه مسؤولية إثبات أنه قادر على تحويل التاج من رمز للخلافات والملفات القانونية، إلى مؤسسة تخدم الشعب حقًا.