ماليزيا تعتقل مجرما إسرائيليا معروفا وتشتبه أنه عميل للموساد

أعلنت شرطة ماليزيا الليلة عن اعتقال مواطن إسرائيل يشتبه بأنه جاسوس لصالح إسرائيل، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية وعثرت بحوزته على ستة أسلحة و200 رصاصة. ووفقا لموقع "واينت" فإن الشرطة اعتقلت شالوم ابيطان (36 عاما) الذي قال إنه دخل البلاد لقتل إسرائيلي آخر بعد خلاف آخر. وابيطان مجرم معروف في إسرائيل وهو مرتبط بمنظمة موسيلي الإجرامية.

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وتعتقد الشرطة الماليزية أن المشتبه دخل الى ماليزيا بوقت سابق من الشهر ، ومستخدما جواز سفر فرنسي. وذكرت الشرطة أيضا أنه بعد استجواب المشتبه، قال لهم إنه جاء الى البلاد لقتل إسرائيلي آخر، بعد نزاع عائلي وفقا لما ابلغه للشرطة الماليزية.

وأفيد أنه في أعقاب اعتقال الإسرائيلي زادت الشرطة المحلية الحراسة حول الملك ورئيس الحكومة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون مطلعون على القضية اعتقال المواطن الإسرائيلي في ماليزيا وهي دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وذكروا أن الحدث معروف وقيد الفحص. وقدروا أن الحديث يدور عن حدث مع خلفية إجرامية.

وأعلن مفوض الشرطة في ماليزيا أن اعتقال الإسرائيلي وقع الأربعاء بعد أسبوعين من دخوله البلاد عبر مطار كوالالمبور، والذي دخل كسائح ومكث في فندق جالا أمبانج، وكشف خلال التحقيقات دخوله البلاد بجواز فرنسي مزيف ولاحقا كشف عن الجواز الإسرائيلي.

وذكر مفوض الشرطة إنهم لا يصدقون روايته أنه دخل لقتل رجل آخر بسبب خلاف عائلي، ولا يستبعدون اتجاهات أخرى ويجري فحص الامكانية أن الحديث يدور عن عميل للموساد. وقال إن المشتبه اشترى قسم من الأسلحة بعملات مشفرة ويتم التحقق من هوية الشخص الذي باعه الأسلحة. وأضاف :"اننا نقدر أنه لم يعمل لوحدة ولديه علاقات مع شخص محلي، وثلاثة من المسدسات التي عثرت بحوزته مليئة بالرصاص، ويتضح أنه خلال مكوثه بالاسبوعين الماضيين في ماليزيا تواجد في ثلاثة فنادق مختلفة".

واعتقلت الشرطة في ماليزيا أمس ثلاثة من المواطنين، بينهم زوجين، للاشتباه بتزويد الإسرائيلي الأسلحة ونقله الى المكان الذي طلبه، مفوض الشرطة أشار الى العثور على مسدس بسيارة المشتبهين.