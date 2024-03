ماليزيا تعتقل مجرما إسرائيليا معروفا وتشتبه أنه عميل للموساد

أعلنت شرطة ماليزيا الليلة عن اعتقال مواطن إسرائيل يشتبه بأنه جاسوس لصالح إسرائيل، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية وعثرت بحوزته على ستة أسلحة و200 رصاصة. ووفقا لموقع "واينت" فإن الشرطة اعتقلت شالوم ابيطان (36 عاما) الذي قال إنه دخل البلاد لقتل إسرائيلي آخر بعد خلاف آخر. وابيطان مجرم معروف في إسرائيل وهو مرتبط بمنظمة موسيلي الإجرامية.

