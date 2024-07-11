هلع في الأجواء: هبوط اضطراري لطائرة تقل زوجين إسرائيليين في باكستان

خلال الليل (بين الأربعاء والخميس)، قامت طائرة فلاي دبي، التي كانت في طريقها إلى سريلانكا، بهبوط اضطراري في كراتشي، عاصمة باكستان. وكان مواطنان إسرائيليان على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وتم إبلاغ قسم إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج التابع لوزارة الخارجية بالحادث، وعملوا بالتعاون مع جهات أخرى لضمان سلامة الإسرائيليين. وبعد وقت قصير، واصلت الطائرة طريقها وعلى متنها الإسرائيليين.

في تشرين ثاني /نوفمبر 2022، اضطرت طائرة أقلعت إلى دبي إلى الهبوط اضطراريا في مدينة شيراز في إيران، وكان من بين الركاب أيضا جندية من الجيش الإسرائيلي، والتي أقلعت عائدة إلى إسرائيل بعد ما يقرب من 12 ساعة – وتم إنشاء غرفة عمليات خاصة خصيصا لهذا الحدث.