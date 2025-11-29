يحمل اسم P-282 أو "سماش": باكستان تختبر صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن"دقة عالية ومدى بعيد"

أجرت البحرية الباكستانية، اختباراً جديداً لصاروخها الباليستي المضاد للسفن الذي يتم إطلاقه من السفن (ASBM) والمطوّر محلياً ويحمل اسم P-282 أو "سماش" (SMASH)، بحضور رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية إلى جانب كبار العلماء والمهندسين المشاركين في البرنامج، وفق موقع Naval News.

ويأتي هذا الاختبار بعد ما وصفته وسائل إعلام باكستانية بأنه أول اختبار علني في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024.

وبحسب البحرية الباكستانية، صُمّم الصاروخ لضرب الأهداف البحرية والبرية، كما أنه مزوّد بحزمة توجيه حديثة تتيح دقة عالية ومناورة نهائية.

وبينما لم تُكشف المواصفات الرسمية، تشير مصادر باكستانية إلى أن مدى الصاروخ يبلغ نحو 350 كيلومتراً، فيما لا يزال النظام قيد التطوير، إذ أنه مخصص لتلبية المتطلبات الوطنية وليس للتصدير.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني يحتل المرتبة الـ12 عالمياً بقدرات برية وجوية وبحرية ونووية، مع ترسانة تضم 150 رأساً حربياً، ليظل قوة محورية في جنوب آسيا. ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن الصاروخ قد خضع لاختبارين أو ثلاثة، إلا أنه لم يُكشف سوى عن تفاصيل محدودة.

وحتى الآن، نُفّذت جميع عمليات الإطلاق المعروفة من فرقاطة من طراز Type 22P، بما يتسق مع نمط الاختبارات المعتمد في البرنامج. وتشير مجلة Quwa، وهي منصة تحليل دفاعي تتابع من كثب البرامج العسكرية الباكستانية، إلى أن تطوير صاروخ SMASH يجري ضمن جهود تحديث بحرية أوسع نطاقاً؛ تهدف إلى توسيع مخزونها من أنظمة الصواريخ المحلية.