حرب جديدة في آسيا؟ مقتل 12 شخصا على الأقل بتبادل كثيف لإطلاق النار على الحدود التايلاندية الكمبودية

نحو حرب في آسيا؟ سُجِّلت هجمات متبادلة اليوم (الخميس) على الحدود التايلاندية الكمبودية. أعلن الجيش التايلاندي أن طائرة مقاتلة من طراز إف-16 شنت هجومًا على الجيش الكمبودي، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين في الآونة الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بمقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم عسكريون تايلانديون.

تشير التقارير الواردة من البلاد أيضًا إلى أن إحدى المقاتلات التايلاندية هاجمت مقاطعتين في كمبوديا، مما أدى إلى تدمير هدف عسكري. كما أكدت وزارة الدفاع الكمبودية وقوع اشتباك على الحدود، وأن القوات العسكرية ردت على هجوم شنه جنود تايلانديون.

سُجِّلت الهجمات الحالية قرب معبد تا موينغ ثوم المثير للجدل، الواقع في منطقة متنازع عليها على طول الحدود الشرقية بين البلدين - على بُعد حوالي 360 كيلومترًا من بانكوك. اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية تايلاند بانتهاك الاتفاق بين البلدين بإطلاق النار عليهم. كما أفادت التقارير بأن "تايلاند استخدمت طائرات مقاتلة لإلقاء قنبلتين على طريق في البلاد". وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي السابق أن "منطقتين تضررتا نتيجة الهجوم الذي نفذته تايلاند".

أصدرت وزارة الخارجية التايلاندية بيانًا دعت فيه كمبوديا إلى "وقف أفعالها المتكررة، التي تُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". كما أعلنت استعدادها لتعزيز إجراءات الدفاع عن النفس إذا أسفرت هجمات كمبوديا - التي استهدفت أهدافًا مدنية، بما في ذلك المستشفيات - عن مقتل عسكري وإصابة 11 مدنيًا.

