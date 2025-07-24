حرب جديدة في آسيا؟ مقتل 12 شخصا على الأقل بتبادل كثيف لإطلاق النار على الحدود التايلاندية الكمبودية

قد يعجبك أيضًا -

نحو حرب في آسيا؟ سُجِّلت هجمات متبادلة اليوم (الخميس) على الحدود التايلاندية الكمبودية. أعلن الجيش التايلاندي أن طائرة مقاتلة من طراز إف-16 شنت هجومًا على الجيش الكمبودي، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين في الآونة الأخيرة، والتي بلغت ذروتها بمقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم عسكريون تايلانديون.

تشير التقارير الواردة من البلاد أيضًا إلى أن إحدى المقاتلات التايلاندية هاجمت مقاطعتين في كمبوديا، مما أدى إلى تدمير هدف عسكري. كما أكدت وزارة الدفاع الكمبودية وقوع اشتباك على الحدود، وأن القوات العسكرية ردت على هجوم شنه جنود تايلانديون.

سُجِّلت الهجمات الحالية قرب معبد تا موينغ ثوم المثير للجدل، الواقع في منطقة متنازع عليها على طول الحدود الشرقية بين البلدين - على بُعد حوالي 360 كيلومترًا من بانكوك. اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية تايلاند بانتهاك الاتفاق بين البلدين بإطلاق النار عليهم. كما أفادت التقارير بأن "تايلاند استخدمت طائرات مقاتلة لإلقاء قنبلتين على طريق في البلاد". وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي السابق أن "منطقتين تضررتا نتيجة الهجوم الذي نفذته تايلاند".

أصدرت وزارة الخارجية التايلاندية بيانًا دعت فيه كمبوديا إلى "وقف أفعالها المتكررة، التي تُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". كما أعلنت استعدادها لتعزيز إجراءات الدفاع عن النفس إذا أسفرت هجمات كمبوديا - التي استهدفت أهدافًا مدنية، بما في ذلك المستشفيات - عن مقتل عسكري وإصابة 11 مدنيًا.

https://x.com/i/web/status/1948303118153769023 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

صرح رئيس مقاطعة كاف تشينغ في البلاد لرويترز بأن "قذائف أُطلقت من مدفع أصابت منازل سكنية، مما أسفر عن مقتل شخصين. وحتى الآن، قمنا بإجلاء حوالي 40 ألف مواطن من 86 قرية قرب الحدود إلى أماكن آمنة".

في غضون ذلك، تحث السفارة التايلاندية في بنوم بنه مواطنيها على مغادرة كمبوديا. وجاء في منشور على صفحة السفارة على فيسبوك أنه ينبغي على المواطنين مغادرة كمبوديا "في أسرع وقت ممكن"، ما لم تكن لديهم ظروف طارئة تستدعي البقاء في البلاد.

يتبادل البلدان الاتهامات بشأن بدء الصراع الحالي، الذي بدأ بإطلاق جنود كمبوديين النار على جنود تايلانديين على الحدود، مما أدى إلى قصف متبادل. وأعلنت تايلاند بعد ذلك استدعاء سفيرها من كمبوديا وطرد سفيرها من بانكوك، بعد إصابة جنديين الأسبوع الماضي بانفجار ألغام أرضية مزروعة في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

في غضون ذلك، قد تفقد رئيسة الوزراء التايلاندية فاتانا شيناواترا، التي عُلقت عن منصبها هذا الشهر، منصبها بعد مكالمة هاتفية أجرتها مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين، انتقدت فيها تصرفات جيشها في الصراع.

كما ذُكر، فإن العلاقة بين البلدين معقدة للغاية، وتشمل التعاون إلى جانب التنافس. فالاشتباكات على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، والتي رسمت معظمها فرنسا، التي كانت تسيطر على الأخيرة، مستمرة منذ قرابة قرن. وحتى الآن، سُجلت 12 حالة وفاة على الأقل في مختلف الحوادث، بما في ذلك تبادل إطلاق النار وهجمات متبادلة استمرت أسبوعًا في عام 2011.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "في أعقاب تصاعد التوترات بين تايلاند وكمبوديا، توصي وزارة الخارجية المسافرين الإسرائيليين بتجنب الوصول إلى المنطقة الحدودية بين البلدين والإقامة فيها، وخاصة في مقاطعتي شمال شرق تايلاند وشمال غرب كمبوديا. وينصب التركيز على تجنب البقاء بالقرب من المعابر الحدودية، ومعظمها مغلق في هذه المرحلة. ونوصي بمتابعة التقارير في وسائل الإعلام المحلية، واتباع تعليمات المسؤولين الأمنيين فور نشرها".