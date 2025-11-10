ثمانية قتلى في انفجار سيارتين بالقرب من "القلعة الحمراء" في دلهي

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم في انفجار سيارتين بالقرب من "القلعة الحمراء" في دلهي، الهند. وأصيب 11 آخرون. يستخدم الموقع، من بين أمور أخرى، من قبل الجيش الهندي ويعتبر موقع تراث عالمي. في توثيق الحدث يمكن رؤية حشود تتجمع حول كرة نارية ضخمة يتصاعد منها دخان كثيف.

قال نائب رئيس دائرة الإطفاء في دلهي إن ما لا يقل عن ست سيارات وثلاث عربات "ريكشا" احترقت، مضيفًا أن ألسنة النيران أُطفئت بواسطة فرق الإطفاء. وقال أحد السكان المحليين، الذي لم يذكر اسمه، لوسائل الإعلام المحلية: "سمعنا صوت انفجار قوي، ونوافذنا اهتزت." تم بناء القلعة في القرن السابع عشر على يد المغول، وهي تقع في المدينة القديمة في دلهي وتُعتبر موقعًا شهيرًا بين السائحين.