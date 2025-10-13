ماذا وراء التذبذب في قرار رئيس أندونيسيا زيارة إسرائيل؟

بالرغم من الإعلان عن إلغاء الزيارة التاريخية التي كان من المخطط أن يقوم بها الرئيس الأندونيسي لإسرائيل اليوم الإثنين، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، غير أنه لا تزال هنالك فرص لإتمام هذه الزيارة، على ما أفاد مطلعون.

ووفقا للنشر في واينت، فقد مارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطات على الرئيس الأندونيسي ليقوم بزيارة لإسرائيل وأنه بمجرد الإعلان عن الخبر على الملأ تراجع خوفا من ردود الأفعال داخل شعبه، خصوصا أن عدد سكان أندونيسيا يبلغ نحو 240 مليون مسلم.

نفت وزارة الخارجية الإندونيسية صباح اليوم التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس برابوو سوبيانتو، والتي كانت ستصبح أول زيارة لرئيس هذه الدولة الآسيوية إلى إسرائيل. وبحسب بعض التقارير فإن أندونيسيا التي لا تربطها مع إسرائيل أي علاقات دبلوماسية رسمية، توصلت إلى تفاهمات بشأن انضمامها إلى "اتفاقيات إبراهيم"، إلا أن هجوم حماس في السابع من اكتوبر 2023 واندلاع الحرب على إثره عرقل تلك المسيرة وألهب المشاعر ضد إسرائيل في هذا البلد.

يشار إلى أن سوبيانتو تطرق إلى موضوع الحرب في غزة وأعرب عن استعداد بلاده لاستقبال ألف لاجئ فلسطيني وبارك فكرة إتمام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بل وأعرب عن استعداده لإرسال قوة حفظ سلام إلى غزة.