مخاوف على حياتهم: إسرائيلي وشريكته عارضة الأزياء مفقودان في الفلبين منذ أسبوع

أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم (الثلاثاء) عن اختفاء يتسحاق كوهين البالغ من العمر 37 عامًا وشريكته جنيفا لوبيز (27 عامًا)، وهي عارضة أزياء فلبينية، منذ يوم السبت الماضي، كما تم العثور على سيارة والتي على ما يبدو تابعة للزوجين، محترقة ومهجورة.

وأفيد أيضًا أنه تم العثور على وثائق محترقة تحمل اسم لوبيز في نفس السيارة. ومما أثار الخوف والقلق على حياة الاثنين هي شقيقة لوبيز، التي أبلغت مركز الشرطة المحلي بحقيقة أن الأسرة لم تتمكن من الاتصال بالاثنين منذ ظهر الجمعة.

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ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد الاتصال مع الاثنين وفقا لما ذكرته الشرطة ظهر الخميس الماضي. كما نُشر أن لوبيز أخبرت عائلتها أنها وصديقتها الإسرائيلي كانا مسافرين للقاء شخص لاجتماع عمل.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحدث معروف لها وتتم معالجته من السفارة الإسرائيلية في مانيلا، والقسم المختص بالإسرائيليين في الخارج. ويهتم القنصل بالموضوع أمام السلطات المحلية وقسم الإسرائيليين في الخارج على اتصال مع العائلة.