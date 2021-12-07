منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد كورونا يجب أن يبقى "حلا أخيرا"

دعا إلى "حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا"

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، اليوم الثلاثاء، أن "التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى حلاً أخيراً" ودعا إلى "حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا"، في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فرانشيسكو روكا، إلى أن ظهور هذه المتحوّرة هو "دليل حاسم" على خطر عدم المساواة في اللقاحات، مذكرا بخطر "ظهور متحورات جديدة في الأماكن حيث معدل التطعيم منخفض جدا".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، الأسبوع الماضي، "لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون".

وأضاف ليندماي أنه "مع لجوء مزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة "سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات".

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت الأسبوع المنصرم، عن اكتشاف متحور "أوميكرون" في 38 دولة، ولم تتلق إلى أي معلومات بخصوص وفيات محتملة بسببه.