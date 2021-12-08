برلمان ألمانيا ينتخب أولاف شولتس مستشارا جديدا خلفا لميركل

حصل شولتس في الاقتراع السري على تأييد 395 صوتا من إجمالي 707 أصوات تم الإدلاء بها

انتخب مجلس النواب الألماني، اليوم الاربعاء، السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، مستشارا جديدا لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلفا للمسيحية الديمقراطية، أنجيلا ميركل.

وحصل شولتس في الاقتراع السري على تأييد 395 صوتا من إجمالي 707 أصوات تم الإدلاء بها، ليتخطى بذلك الحد الأدنى من التأييد، وهو 369 صوتا، ليصبح شولتس بذلك المستشار التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التصويت، سيؤدي شولتس وحكومته المكونة من 16 وزيرا - 7 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 5 من حزب الخضر و4 من الحزب الديمقراطي الحر - اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير.

وبعد ذلك سيُجرى التسليم الرسمي للمسؤوليات خلال اليوم، حيث يتخلى وزراء حكومة ميركل عن حقائبهم. ومن المقرر أن يسلم شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية في عهد ميركل، منصبه إلى زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر.

يشار إلى أن أنجيلا ميركل التي شغلت المنصب لـ16 عامًا كأول امرأة في هذا المنصب بتاريخ ألمانيا، سُميت أقوى امرأة في العالم عدة مرات، ولعبت أيضًا دورًا مهمًا على الساحة الدولية، حيث ساعدت في إدارة الأزمة المالية العالمية، وأزمة اللاجئين، والحرب في أوكرانيا.