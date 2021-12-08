بريطانيا: اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن يُسمح بدخول الأماكن العامة إلا للمُلقحين

في ظل ارتفاع الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وانتشار سلالة اوميكرون، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون سلسلة من القيود، بعضها يطبق فقط على غير الملقحين.

واعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن يُسمح بدخول الأماكن العامة إلا للمُلقحين، وسيتم تمديد الالتزام بارتداء الأقنعة، وسيُطلب من البريطانيين العمل من المنزل قدر الإمكان.

وقال رئيس الوزراء "لا أعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيود إلى أجل غير مسمى لمجرد وجود أشخاص لا يريدون ان يتطعموا"، وأضاف "سيتعين علينا معرفة سبل التعامل مع الوباء".