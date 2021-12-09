نيوزيلندا تشرّع لبلد خال من التدخين في سابقة دولية

لن يكون بإمكان من ستبلغ أعمارهم 14 عاما العام القادم شراء التبغ بشكل قانوني في مسعى لمكافحة الإدمان على التبغ

صرحت السلطات في نيوزلندا عن إعدادها لإدخال قانون جديد يحظر التدخين على الأجيال القادمة. فقد صرحت وزيرة الصحة في البلاد عائشة فيرال "بالنسبة لأولئك الذين سيبلغون من العمر 14 عامًا عندما سيدخل القانون حيز التنفيذ لن يكون بإمكانهم شراء التبغ بشكل قانوني". وأضافت المسؤولة موضحة أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة، ويؤدي الى الإصابة بأمراض السرطان بحسب الإحصاءات". على ما نشرت بوابة "أكسيوس".

وأوضحت أنه سيتم تقديم مشروع القانون في عام 2022 أمام أعضاء البرلمان، حيث يتمتع حزب العمال بزعامة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالأغلبية. ووفقا للخطة، سيدخل الأمر المتعلق بعمر مشتري السجائر حيز التنفيذ في العام المقبل.

كما تخطط السلطات في نيوزيلندا الى تقليص عدد متاجر بيع التبغ من نحو 8 آلاف الى أقل من 500. وتصب هذه الخطوات باتجاه جعل نيوزيلندا أول دولة خالية من الدخان والمدخنين.