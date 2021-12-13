بريطانيا تعلن عن أول حالة وفاة أصيب بالمتحور "أوميكرون"

سجلت بريطانيا أمس الأحد 1239 حالة مؤكدة إضافية بالمتحور "أوميكرون" وهو أعلى ارتفاع يومي في البلاد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن وفاة أول مريض بريطاني بالمتحور "أوميكرون"وقام بوريس جونسون بزيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون: قائلا"من أفضل شيء يمكننا القيام به أن نحصل جميعا على الجرعة التعزيزية الثالثة".

وجاء ذلك بعد أن قال وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد في وقت سابق إن "حوالي 10 أشخاص مصابون بمتحور أوميكرون يتواجدون الآن في مستشفيات بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أبلغت، أمس الأحد ، عن 1239 حالة مؤكدة إضافية بالمتحور "أوميكرون" وهو أعلى ارتفاع يومي وتقريبًا ضعف أعلى مستوى سابق تم تسجيله السبت المنصرم.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الآن 3137 حالة في المملكة المتحدة.