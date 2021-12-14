"قمة مجموعة السبع "استفادت أيضًا من تقنية D-Fend لحماية القادة، الصيف الماضي"

أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، أن نظام مضاد للطائرات المسيرة طورته شركة إسرائيلية، أبطل طائرة مسيرة معادية، قبل شهرين، خلال قداس البابا فرانسيس في سلوفاكيا، لكن الشرطة المحلية حددت هويتها، وكشفت أنها "صديقة"، كما تم التعرف على العديد من الطائرات المسيرة بالقرب من الحدث، الذي حضره ما لا يقل عن 60 ألف مصلي، و حوالي 90 أسقفًا و 500 كاهنا.

وشددت الشركة الإسرائيلية، على صعوبة ضمان الأمن "للعديد من البرامج المعلوماتية الهوائية،المرتبطة بأنظمة الاتصالات المنتشرة في المنطقة، في بيئة ذات تداخل لاسلكي مرتفع".

ولم يتم الكشف عن الحادث إلا اليوم فقط، وكانت الشركة الإسرائيلية « D-Fend »، قد عملت على تثبيت جهاز « Enforce Air » الذي طورته مع « « Tactical Ground Kit لتوفير تغطية 360 درجة.

وتم تنظيم حماية البابا والمشاركين، ضد تهديد الطائرات المسيرة، "المعادية" خلال العديد من الأحداث في سلوفاكيا من طرف الشركة الإسرائيلية، بتنسيق مع وزارة الداخلية السلوفاكية.

حيث تم اكتشاف طائرة مسيرة محلية الصنع فجأة خلال القداس، وفكرت الشرطة في استخدام جهاز تشويش، مما يخاطر بقطع البث الإعلامي لخطاب البابا وتعطيل الشبكات المتعلقة بالأمن.

وعملت أنظمة EnforceAir بإعادة الطائرة المسيرة "المعادية"، إلى الوراء، ثم إلى موقع الإقلاع بعيدًا عن المشاركين"، وأشارت الشركة إلى أن "الحادث يعكس الخطر المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة على المسؤولين في جميع أنحاء العالم والأحداث الكبرى".

ويُذكر أن قمة مجموعة السبع "استفادت أيضًا من تقنية D-Fend لحماية القادة، الصيف الماضي".