ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين وتستدعي السفير الروسي لديها

انتقد السفير الروسي في ألمانيا، سيرغي نتشاييف، حُكم المؤبد الذي قضت به محكمة في برلين على مواطن روسي

استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السفير الروسي في برلين، على خلفية اتهام موسكو بالأمر بقتل معارض شيشاني وأعلنت بيربوك، طرد دبلوماسيين روسيين، بعد الحكم بالمؤبد على روسي في برلين، حيث انتقد السفير الروسي في ألمانيا، سيرغي نتشاييف، وصف الحكم بأنه "ذو دوافع سياسية".

وبحسب وسائل إعلام رسمية في موسكو، قال الدبلوماسي، الأربعاء، إنه علم أن المحكمة رأت أن "هياكل حكومية روسية" وراء مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب عام 2019 وأضاف: "نحن لا نعتبر هذا الحكم موضوعيا، بل نعتبره قرارا له دوافع سياسية وسيستمر بلا شك في تشكيل عبء خطير على العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة بالفعل".

وقضت محكمة ألمانية بسجن روسي مدى الحياة بتهمة قتل جورجي منحدر من أصول شيشانية وسط برلين قبل عامين.

ووجدت محكمة برلين اليوم الأربعاء المتهم، 56 عاما، مذنبا بتهمة القتل وذكرت المحكمة خلال النطق بالحكم أن جريمة الاغتيال تمت بتكليف من جهات حكومية روسية.

ورسخ في قناعة المحكمة أنه في يوم 23 آب/أغسطس عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي.

وقال رئيس المحكمة أولاف أرنولدي خلال النطق بالحكم: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر مساعدين منتشرين في برلين".

ولطالما أنكرت روسيا تورط جهات حكومية في الجريمة. ومع ذلك، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الجورجي المقتول بأنه "قاطع طرق وقاتل"، مضيفا أن موسكو طالبت السلطات الألمانية على نحو متكرر بتسليمه دون جدوى.