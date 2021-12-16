بعد 39 عامًا: التحقيق بشبهة غض الطرف عن تفجير الكنيس الكبير في روما

سلسلة الوثائق المروعة التي تم تجاهلها لعقود ونشرت مؤخرًا تؤكد الاتهامات الصلبة التي لم يسمع عنها العالم

أعلنت السلطات الحكومية الإيطالية أمس الأربعاء، عن تشكيلها لجنة تحقيق، بعد قرابة 40 عامًا من غض الطرف على تفجير الكنيس الكبير في روما على أيدي فلسطينيين. وسينظر التحقيق في شبهات غض الطرف وتجاهل ما اعتبرته وسائل إعلام إيطالية بـ"الإرهاب الفلسطيني" ضد اليهود. وتم فتح التحقيق بعد حوالي أسبوع من الكشف عن سلسلة من الوثائق في وسائل الإعلام الإيطالية تشهد على صمت الحكومة في روما، حسبما كشف موقع N12 الإسرائيلي.

ووفقًا للنشر، فقد علمت الحكومة الإيطالية بوجود نية لتنفيذ هجوم كان على وشك الوقوع في كنيس يهودي في روما عام 1982، لكنها لم تول الموضوع أي اهتمام. وقتل في الهجوم طفل يبلغ من العمر عامين. وانحصرت الدعوى الرئيسي الرئيسية ضد الحكومة في ذلك الوقت، بقرارها عدم التحرك لأنه لم يكن هناك خوف من إلحاق الأذى "بالأهداف الإيطالية".

وامتدح القرار إنريكو بورجي، عضو المنظمة الإيطالية التي تحقق في الصلة بين مجلس الشيوخ الإيطالي واللجنة الأمنية البرلمانية - بقوله "بعد 39 عامًا على الهجوم الإرهابي في كنيس روما، حان الوقت لنسمع الحقيقة". يذكر أن هذه اللجنة هي التي سعت إلى إعادة فتح التحقيق في الهجوم الذي وقع في كنيس يهودي في روما قبل 39 عامًا.

وأضاف بورجي للصحيفة الإيطالية: "هناك جانب أخلاقي للقضية، يجب على الدولة أن تتعامل مع الماضي. فيما يتعلق بهذا الحادث الإرهابي، ففي رأينا، تم هنا غض الطرف. الواجب الأخلاقي يفرض التعامل مع القضية بسبب هوية المتورطين. نحتاج أيضًا إلى إظهار الحقيقة لأطفالنا ". وتابع: "نحن نتحدث عن أحداث وقعت منذ سنوات - لكننا لم ننس. التاريخ الذي يعيد نفسه قد يعيد نفسه. التحقيق سيكون بمثابة لقاح يمنع تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى".

وأوضح الموقع أن سلسلة الوثائق المروعة التي تم تجاهلها لعقود، ونشرت مؤخرًا تؤكد الاتهامات الصلبة التي لم يسمع عنها العالم إلا في تلميح من الرئيس الإيطالي الأسبق فرانشيسكو كوزيجا، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية عام 2008.