جمهورية التشيك: الرئيس يصادق على حكومة رئيس الوزراء الجديد بيتر فيالا

تنصيب الحكومة الجديدة في التشيك بعد أكثر من شهرين من الانتخابات

عين الرئيس التشيكي ميلوس زمان حكومة رئيس الوزراء بيتر بيالا من تيار اليمين \وسط، وسلم السلطة إلى الحكومة الجديدة، التي ستتعامل مع التضخم المالي وتكاليف الطاقة، في فترة بلغ العجز في البلاد ذروته. وستشغل الحكومة 108 مقاعد من اصل 200 مقعد في مجلس النواب بالبرلمان التشيكي.

وعليه ستشهد جمهورية التشيك اليوم الجمعة تولي ائتلاف حكومي، ليبرالي محافظ، قيادة البلاد بعد مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية.

وسيؤدي أعضاء الحكومة الجديدة، التي تضم ائتلافا من خمسة أحزاب، اليمين الدستورية أمام الرئيس التشيكي ميلوس زيمان في المنتجع الرئاسي بمنطقة لاني، غربي العاصمة براغ.

ويقود الحكومة الجديدة أستاذ العلوم السياسية بيتر فيالا، البالغ من العمر 57 عاما، والذي يتزعم الحزب الديمقراطي المدني. وكان الرئيس زيمان كلف فيالا بتشكيل الحكومة الجديدة في نوفمبر الماضي.

وتضم الحكومة الجديدة ممثلين عن الحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب "ستان"، المؤلف من مجموعة من رؤساء البلديات، وحزب القراصنة، وحزب تقاليد مسؤولية رخاء (توب 09) وستشمل الحكومة الجديدة، لأول مرة، تعيين وزير للشؤون الأوروبية، وهو ميكولاس بيك.

ومن المقرر أن تتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من 2022.

ويخلف فيالا رئيس الحكومة الحالي الملياردير أندريه بابيش، الذي تعرض لضغوط بعض الكشف عن تعاملاته المالية.