البيت الأبيض: لن نتفاوض مع روسيا بشأن أمن أوروبا دون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين

بساكي"ليس هناك ما يمنعنا من مواصلة الأمر، لكننا سنفعل ذلك بالشراكة والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، "لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن أمن أوروبا دون مشاركة حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".مشيرة إلى أن "واشنطن تفاوضت مع روسيا بنجاح على مدى عقود بخصوص ملفات أمنية،وليس هناك ما يمنعنا من مواصلة الأمر، لكننا سنفعل ذلك بالشراكة والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة أن يشارك حلفاؤها وشركاؤها الأوروبيون في أي مفاوضات محتملة مع روسيا بشأن ضمان الأمن القارة الأوروبية،ويأتي ذلك في أعقاب نشر روسيا مقترحات لإبرام اتفاقيتين منفصلتين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بخصوص وضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات الأمنية في أوروبا.

وتقضي اقتراحات روسيا بتعهد الناتو بعدم مواصلة الامتداد شرقا وتخلي الحلف مستقبلا عن وعوده بمنح أوكرانيا وجورجيا العضوية فيه.