استقالة المفاوض في ملف بريكست ديفيد فروست من حكومة جونسون

برر استقالته بفرض الحكومة القيود الجديدة لمكافحة وباء كوفيد-19 وزيادة الضرائب وما يخص تحقيق الحياد الكربوني

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء أمس (السبت)، استقالة الوزير ديفيد فروست، الذي قاد مفاوضات بريكست في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونشر داوننغ ستريت خطاب استقالة فروست الذي قال فيه إنه سيتنحى من منصبه فوراً، معبراً لجونسون عن مخاوفه بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة حالياً. وتعتبر هذه الاستقالة ضربة موجعة لجونسون الذي أُضعف موقعه بعدما خسر الوزير المسؤول عن بريكست في حكومته مشيرا إلى خلافات سياسية.

وتأتي استقالة فروست في حين لم تكتمل فيه المفاوضات الصعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ ترتيبات ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية. وبحسب فروست فقد برر استقالته بفرض الحكومة القيود الجديدة لمكافحة وباء كوفيد-19 وزيادة الضرائب والسياسة المتبعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

من جهته، عبر جونسون عن "أسفه" لاستقالة ديفيد فروست وشكره على مجموع ما قام به من عمل.

وعلقت نائبة رئيس حزب العمال المعارض أنجيلا راينر في تغريدة على تويتر على الاستقالة بالقول " إن الحكومة في حالة فوضى عارمة وبالتحديد لأن البلاد تمر بأسابيع من عدم اليقين". وأضافت أن "بوريس جونسون ليس على مستوى المهمة ونحن نستحق أفضل من هذا الهراء.

وفي الوقت نفسه أعربت الرئيسة السابقة لحكومة ايرلندا عنمخاوفها من استقالة فروست بقولها " قاد باسم لندن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بريكست ثم تطبيقه خصوصا ما يتعلق بتنفيذ البروتوكول المثير للجدل المتعلق بإيرلندا الشمالية.

وينص هذا البروتوكول على إنشاء نظام جمركي جديد خاص بإيرلندا، يبقيها بحكم الأمر الواقع في السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.