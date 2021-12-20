بيسكوف: في حال نشر الناتو اسلحة على حدودنا سنقوم باتخاذ الخطوات المناسبة لموازنة الوضع

قال السكرتير الصحفي لبوتين والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بشأن احتمال نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا المجاورة "هناك مجموعة متنوعة من الخيارات يجب اتخاذها من جانب روسيا في حالة نشر الناتو أسلحة بالقرب من حدودنا".

واضاف "انه في حال نشر الناتو اسلحة على حدودنا والتي يمكن ان تشكل تهديدا لنا، سنقوم باتخاذ الخطوات المناسبة لموازنة الوضع. وقال بيسكوف "هناك مجموعة متنوعة من الخيارات هنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، إن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية روسية في أراضيها في حالة تهديد قوات الناتو.

وصرّح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق أن مينسك ستقترح على موسكو اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا قام حلف شمال الأطلسي بوضع أسلحة نووية في بولندا.

على خلفية التوترات المستمرة مع أوكرانيا ، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو إلى بدء مفاوضات جوهرية لتزويد روسيا بضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأمد مقابل وقف إطلاق النار.