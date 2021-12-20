فرنسا: مسلح يحتجز رهينتين في باريس ويطالب التحدث مع وزير العدل

بحسب "سكاي نيوز" المسلح كان يعمل بسلك القضاء التونسي وهو بعمر 59 عاما

افادت وسائل اعلامية فرنسية محلية ان شخصا مسلحا بسكين قام باحتجاز رهينتين في مركز تجاري بالدائرة الـ12 في العاصمة الفرنسية باريس، قوات من الشرطة تعمل بالمكان لتحرير الرهائن، وذكرت سكاي نيوز ان المسلح يبلغ من العمر 59 عاما وكان يعمل في سلك القضاء التونسي.

وافيد ان المشتبة طلب الاجتماع مع وزير العدل ومحامية فرنسية بخصوص قضية عمر رداد، وهو شخص تمت ادانته بقتل مشغلته عام 1994، لكن الاسبوع الماضي قررت المحكمة في فرنسا فتح القضية مجددا بسبب وجود ادلة حمض نووي جديدة تم عرضها من قبل الدفاع، رداد والذي اطلق سراحه يصر على اثبات برائته.

وذكرت سكاي نيوز ان وزير العدل الفرنسي وضع نفسه في تصرف الشرطة والمسؤولين مع محتجز الرهائن، كما طالبت الشرطة تجنب المكان حيث يجري تطويق المنطقة، كما ان المفاوضات بدأت بالفعل بين الشرطة الفرنسية والمحتجز لاخلاء سبيل السيدتين، كما وصل فريق متفجرات.