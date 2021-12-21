روسيا: بوتين يتوعد بالرد "عسكريا وتقنيا" على التهديدات الغربية

بوتين"روسيا لا تطالب لنفسها بوضع أمني خاص، وإنما بأمن عام موحد، ونملك كل الحق بالدفاع عن أمننا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو سترد "تقنيا وعسكريا على التهديدات الغربية"، معربا عن عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

جاءت تصريحات بوتين خلال ترأسه اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع الروسية، أن "روسيا لا تطالب لنفسها بوضع أمني خاص، وإنما بأمن عام موحد، ونملك كل الحق بالدفاع عن أمننا، وروسيا سترد بقسوة على أي خطوات عدائية بحقها"، مشيرًا إلى "أننا سئمنا من مناورات الولايات المتحدة الأميركية، في مجال القانون الدولي"،.

وأكد بوتين على أنه سيطلب من وزارة الدفاع، "إجراء تعديلات على خطط التدريبات العسكرية لعام 2022"، كما كشف أن "الرئيس الأميركي جو بايدن، اقترح تعيين مبعوث خاص، للمفاوضات بشأن الضمانات الأمنية".

ومن جهته قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن "الولايات المتحدة نشرت نحو 8 آلاف جندي عسكري بالقرب من الحدود الروسية" مضيفا أن "شركات عسكرية خاصة أمريكية تعد لاستفزازات باستخدام عناصر كيميائية في شرق أوكرانيا".

وكانت الولايات المتحدة، قد طالبت أمس الإثنين، مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب تزايد التهديدات الروسية في تلك المنطقة.وقالت الحكومة الأمريكية: "إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لشن عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".