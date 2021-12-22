لافروف يقول ان موسكو لا تريد حربا ويحذر"الرؤوس الساخنة" في اوكرانيا من المواجهة العسكرية

تأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي بعد تصريحات شديدة اللهجة اطلقها الرئيس الروسي امس

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم ان روسيا لا تريد حربا لكنها "بنفس الوقت ستضمن أمنها بصرامة"، وحذر بالوقت نفسه"الرؤوس الساخنة" في اوكرانيا من المواجهة العسكرية.

واضاف لافروف بحسب النشر في "سبوتنيك" وقال: "فلسفتنا معروفة منذ أمد طويل، وتعبر عنها سطور الأغنية الشهيرة "هل يريد الروس حربا". نحن لا نريد حربا، وقد تحدث الرئيس بوتين عن ذلك: نحن لسنا في حاجة إلى النزاعات، ونأمل ألا تبدو النزاعات لأي شخص آخر على أنها مسار عمل مرغوب فيه، سوف نضمن أمننا بشكل صارم بالوسائل التي نراها ضرورية ".

وتابع لافروف بحسب سبوتنيك "نحن نحذر الرؤوس الساخنة، وما أكثرهم في أوكرانيا، وهناك أيضا بعض السياسيين في الغرب الذين يحاولون تأجيج هذا النوع من المشاعر العدوانية في أوكرانيا. المسألة بسيطة للغاية - فكلما زاد المستفزون على حدودنا، كلما زادت الآمال في إخراج روسيا من التوازن، حتى لا تعوقهم روسيا في الاستحواذ على مناطق معينة".

وكرر لافروف تصريحات الرئيس بوتين امس ان "لدى روسيا القدرات المناسبة لتوفير الرد المناسب، بما يشمل الرد العسكري على اي استفزازات قد تحدث من حولنا".

على خلفية التصعيد المستمرعلى حدود اوروبا الشرقية، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء خلال اجتماعه مع قيادات عسكرية رسالة شديدة اللهجة الى الولايات المتحدة وقال انه :"لدى روسيا لا يوجد مجال للتراجع أمام الولايات المتحدة بشأن الموضوع الاوكراني، سنضطر للرد بصرامة ما ان لم يتخلى الغرب عن خطه العدواني" في المقابل الولايات المتحدة وحلف الناتو يستمرون بممارسة ضغوطات على الكرملين بسبب العدوان على كييف.

وفي الاجتماع الذي اجراه بوتين مع مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية تطرق الى الطلبات الامنية الروسية من الغرب وللتدخل الامريكي في الازمة على الحدود وقال :"انشطة الولايات المتحدة في اوكرانيا تحدث على اعتابنا، يجب عليهم ان يفهموا انه لا يوجد لدينا مكان آخر نتراجع اليه. هم ببساطة يعتقدون اننا سنتفرج عليهم بدون ان نقوم بأي أمر؟".

ويشار الى ان روسيا تنفي الاتهامات الامريكية والاوكرانية لها بأنها تخطط اجتياحا عسكريا لاوكرانيا الشهر القادم عن طريق 100 الف جندي ومعدات عسكري نقلتها الى الحدود خلال الاشهر الاخيرة، كما ان روسيا تستمر بمطالبتها الدول الغربية بضمانات أمنية، من بينها تخفيض التواجد العسكري لحلف الناتو في اوروبا الشرقية على خلفية الشعود "بالتهديد" بعد علاقات كييف مع حلفائها وامكانية نصب صواريخ في الاراضي الاوكرانية.

ويشار لى وزيرة الدفاع الالمانية كرستين لمبرخت صرحت هذا الاسبوع ن "روسيا لن تملي على حلف الناتو نشر قواته العسكرية" في المقابل الامين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ رفض رفضا قاطعا طلبات الكرملين عدم ضم اوكرانيا وجورجيا الى حلف الناتو وقال :"لموسكو لا يوجد الحق بتحديد من يمكنه الانضمام الى الحلف".