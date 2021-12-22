بريطانيا تصادق على طعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ضد كورونا

الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتك، أي ثلث جرعة البالغين،

صادقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد وباء كورونا باستخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتك .

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه. سي. في. آي) إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول المتحور "أوميكرون" من كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

Aوقال رئيس لجنة اللقاحات في "جيه. سي. في. آي" وي شين ليم، "غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدا إذا أصيبوا بوباء كورونا"وأضاف: "ومع ذلك، يعاني بعض من تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما من ظروف صحية معينة.. تعرضهم لخطر أكبر، وننصح بتطعيم هؤلاء الأطفال في المقام الأول".

وفي السياق سجلت بريطانيا، الأربعاء، 106,122 إصابة جديدة بوباء كورونا وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحوّر "أوميكرون" وسجلت 147,573 وفاة منذ بداية الوباء بينها 140 في الساعات الـ 24 المنصرمة