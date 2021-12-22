مينسك تنوي تحويل أدلة عن فظائع بولندا بحق المهاجرين الى المؤسسات الدولية

الجرائم المرتكبة من الجانب البولندي، فظائع طالت المهاجرين على الحدود، وتم توثيقها بدقة

من المزمع أن تحول مينسك أدلة وافرة الى المؤسسات الدولية من شأنها أن تثبت ضلوع بولندا بفظائع ضد المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، بحسب ما أعلن أعضاء مجلس الشيوخ في بيلاروس. وأكد الخطاب الصادر عن أعضاء المجلس الموجه الى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء "الجرائم المرتكبة من الجانب البولندي، فظائع طالت المهاجرين على الحدود، وتم توثيقها بدقة، وسنعمل على إحالتها الى الهيئات الدولية".

يشار الى أن السلطات البولندية تصدت لأعداد كبيرة من المهاجرين معظمهم من الأكراد العراقيين وصلوا الى حدودها عبر بيلاروس. وحاول المهاجرون اختراق الحدود لكنهم جوبهوا بالغاز المسيل للدموع، وتم إطلاق الرصاص الحي في بعض الحالات التي جرى توثيقها.

وجاء في روسيا اليوم أن القضاء البيلاروسي فتح ملفاً جنائيًا ضد الأمن البولندي بتهمة ارتكاب ما أطلق عليه "جريمة ضد السلامة البشرية"، في الوقت الذي سارعت فيه بيلاروسيا وفق النشر الى إيواء طالبي اللجوء والتنسيق مع حكومات بلادهم لترحيل الراغبين منهم.

وقامت الحكومة العراقية في أعقاب ذلك بتنفيذ 9 رحلات لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية والذي بلغ عددهم 3556 شخصاً.