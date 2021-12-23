بوتين: الغرب أتى بصواريخه إلى عتبة بيتنا وعليه تقديم ضمانات أمنية لنا هنا وفورا!

قالوا لنا في التسعينيات: لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل؟ إنهم خدعونا! خدعونا بوقاحة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس انتقادات لاذعة للغرب وحلف الناتو، تتضمن لهجة تهديد على نحو غير مسبوق، حيث قال "إنه يتوجب على الحلف وقف تمدده شرقاً وتقديم ضمانات أمنية الى روسيا".

وجاءت أقوال بوتين خلال مؤتمره الصحفي، الذي يعقده سنوياً في قاعة معارض مانيج، بوسط موسكو. وأضاف بوتين مندداً "قالوا لنا في التسعينيات: لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل؟ إنهم خدعونا! خدعونا بوقاحة وأطلقوا خمس موجات لتوسع الناتو"، بحسب النشر في روسيا اليوم.

وحمل الرئيس الروسي الولايات المتحدة المسؤولية تجاه توسع نطاق الأزمة بالقول " إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى بيتنا وأصبحت عند عتبته حاليا. هل أن طلب عدم نشر المزيد من المنظومات الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟ ما الذي سيكون عليه موقف الأمريكيين لو نشرنا صواريخنا عند حدودنا مع المكسيك والولايات المتحدة؟"

وإلى ذلك، أوضح بوتين "إن روسيا تريد تجنب حدوث صراع مع أوكرانيا والغرب، مضيفًا "هذا ليس خيارنا المفضل. لا نرغب في حدوث ذلك"، على ما جاء في رويترز.

وأشار بوتين الى أن روسيا تلقت ردًا إيجابيًا فيما خص المقترحات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة وأن المفاوضات ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، في جنيف".

وتشهد العلاقات بين روسيا من جهة واوكرانيا والغرب من جهة أخرى توترا كبيرا لا سيما على خلفية سعي الناتو الى توسيع حلفه مع دول اوروبا الشرقية. وردًا على ما اعتبرته روسيا تهديدًا لأمنها طلبت الغرب بضمانات من بينها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم القيام بأي نشاط عسكري في شرق أوروبا، وذلك على خلفية تنامي علاقات أوكرانيا مع التحالف الغربي واحتمال نشر أسلحة من قبل الحلف في الأراضي الأوكرانية.