بولندا: ألمانيا تريد تحويل الاتحاد الأوروبي إلى "رايخ رابع"

اعتبر رئيس الوزراء البولندي أن دعم الحكومة الألمانية لفدرالية في الاتحاد الأوروبي "طوباوي وبالتالي خطير".

قال زعيم الحزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعمل على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية فدرالية ضمن "الرايخ الألماني الرابع".تابع "إذا اتفقنا نحن كبولنديين مع هذا النوع من الخضوع في وقتنا الحالي فسنتدهور بطرق مختلفة".

وأضاف ياروسلاف كاتشينسكي الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في بولندا، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "جي بي سي" اليمينية البولندية أن بعض الدول "غير متحمّسة لإمكان بناء رايخ ألماني رابع على أساس الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تستخدم كـ"أداة" لتطبيق أفكار فدرالية.

ودخلت بولندا في خلاف طال أمده مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إصلاحات قضائية أطلقها منذ العام 2015.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أنه سيباشر تحركا قضائيا ضد بولندا لتجاهلها قانون الاتحاد الأوروبي وتقويضها استقلال القضاء، فيما اتهمت وارسو الاتحاد بـ"المركزية البيروقراطية".

وخلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لوارسو في وقت سابق هذا الشهر، اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن دعم الحكومة الألمانية لفدرالية في الاتحاد الأوروبي "طوباوي وبالتالي خطير".