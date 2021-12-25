فرنسا تسجل مئة ألف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية

تسجيل لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 104611 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، في حصيلة غير مسبوقة في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة على أراضيها في آذار/مارس 2020.

وأشارت الإحصائية الجديدة إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المركزة بالمستشفيات ارتفع بواقع 28 ليصل إلى 3282 شخصا، كما رصدت 84 وفاة جديدة ليصل عدد المتوفين فيها بفيروس كورونا إلى 95513.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" الجديدة التي تعتبر أكثر انتقالا، بينما تبحث السلطات إجراءات جديدة لمكافحة المتحور خاصة تكثيف عملية التلقيح.

يشار إلى أن فرنسا كانت تخطّت في 4 ديسمبر /كانون الأول عتبة 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتكون الحصيلة بذلك تضاعفت خلال 3 أسابيع، وفق معطيات الهيئة الصحية.