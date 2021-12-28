السلطات الفرنسية تغلق مسجد لمدة ستة أشهر بسبب "خطب تحرض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين"

كانت وزارة الداخلية قالت إن هناك 2623 مسجدًا وغرفة للصلاة في فرنسا. وتمت مراقبة 99 من دور العبادة

أغلقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، مسجدا في شمال البلاد لمدة 6 أشهر، بسبب خطب "تحرض على الكراهية" و"العنف" و"تمجد الإرهاب".

وقال محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المكان، صميم بولاكي، إن السلطات تأخذ على مكان العبادة "تصريحات محددة أطلقت في إطار خطب أحد أئمة المسجد، تدخل من تلقاء نفسه". مؤكدا أن مشاركة هذا الإمام تم إيقافها منذ ذلك الحين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن هذا الرجل "الذي يُقدم على أنه يتحدث في المناسبات هو في الواقع إمام رسمي" ويقوم "بتمجيد الجهاد والمقاتلين الذين يصفهم بأنهم أبطال". مضيفة نه "ينتقد الكفار ويعتبر المجتمعات الغربية معادية للإسلام" ويدعو "المؤمنين إلى قطيعة مع الجمهورية" و"يحرض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين".

وكانت وزارة الداخلية قالت إن هناك 2623 مسجدًا وغرفة للصلاة في فرنسا. وتمت مراقبة 99 من دور العبادة هذه "يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية" في "الأشهر الاخيرة". مؤكدة أنه تم إغلاق 21 مكانًا للعبادة لأسباب مختلفة فيما خضعت ستة أماكن أخرى أو تخضع لتعليمات لبدء إغلاقها.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في 14 كانون الأول/ديسمبر بدء إجراءات الإغلاق الإداري لهذا المسجد بسبب الطبيعة المتطرفة للخطب التي تلقى فيه.

ويذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد هجمات جهادية جديدة - ولا سيما قطع رأس معلم - خلفت أكثر من 265 قتيلاً منذ 2015 في فرنسا، شن الرئيس إيمانويل ماكرون هجوماً على "الانفصالية" وكثف الضغط على السلطات الإسلامية من أجل محاربة النفوذ الأجنبي والتطرف والإسلام السياسي.