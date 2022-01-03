روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تحث على الابتعاد عن خيار الحرب النووية

جاء في البيان المشترك: لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا يجب لمثل هذه الحرب أن تندلع أبدا."

أصدرت الدول النووية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، بيانًا مشتركًا دعت من خلاله الى وقف نشر مزيد من الأسلحة النووية التي قد تؤدي إلى حرب نووية.

وحذر البيان من أنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا يجب لمثل هذه الحرب أن تندلع أبدا." كما شدد بيان الدول النووية الخمس على أن "استخدام الأسلحة النووية تترتب عليه عواقب بعيدة المدى، وأن هذا السلاح متى وجد عليه أن يستخدم لأجل الحماية والردع بوجه العدوان ومنع الحرب."