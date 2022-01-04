الأمين العام لحلف الأطلسي يدعو لاجتماع مع روسيا في 12 كانون الثاني/ يناير

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل سيزور خط جبهة القتال ضد الانفصاليين في أوكرانيا، هذا الأسبوع، دعماً لكييف

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في بيان لرويترز، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد اجتماع لمجلس حلف الأطلسي - روسيا في 12 كانون الثاني/ يناير عل خلفية الأزمة المتصاعدة مع اوكرانيا، على ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول إن "أي حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن إجراءات روسيا والمشاركة في المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين.

وأعلنت بروكسل، أمس الاثنين أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور خط جبهة القتال ضد الانفصاليين في أوكرانيا، هذا الأسبوع، دعماً لكييف التي تشهد حشدًا عسكريًا روسيًا على حدودها.

يشار الى أن ازمة أوكرانيا دفعت بكل من روسيا والولايات المتحدة الى تصعيد اللهجة، فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها "سيردّون بحزم" إذا غزت روسيا جارتها الغربية أوكرانيا.

ووجه بوتين بدوره انتقادات لاذعة للغرب حيث صرح في نهاية السنة المنصرمة خلال مؤتمره السنوي " الغرب أتى بصواريخه إلى عتبة بيتنا وعليه تقديم ضمانات أمنية لنا هنا وفورا". وأضاف بوتين وأضاف بوتين مندداً "قالوا لنا في التسعينيات: لن نمتد شبرا واحدا إلى الشرق، فماذا حصل؟ إنهم خدعونا! خدعونا بوقاحة وأطلقوا خمس موجات لتوسع الناتو"، بحسب النشر في روسيا اليوم".