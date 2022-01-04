ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا

وبحسب تقارير فرنسية سجلت 12 اصابة بالمتحور الجديد والاصابة صفر لمهاجر كاميروني تلقى التطعيم

افادت تقارير فرنسية صباح اليوم عن 12 اصابة بمتحور جديد لفيروس كورونا ولديه طفرات أكثر من متحور اوميكرون، واطلق على المتحور IHU والذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، وافيد ان الحالات رصدت بالقرب من مرسيليا جنوب فرنسا والمصاب صفر هو مهاجر كاميروني حصل على التطعيم واعراض الاصابة لديه كانت تنفسية بالاساس، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتم الكشف عن المتحور الجديد في مستشفى بمرسيليا في 9 كانون اول/ديسمبر ، وفي دراسة صدرت 29 كانون اول/ديسمبر قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية انهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس، ويمكن ان يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الاصلي، وبحسب سكاي نيوز عربية، فان هذا المتحور مصنف من قبل منظمة الصحة على انه "تحت المراقبة" اي انه لا يثير القلق حتى الان.

وعلى صعيد متصل سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا أمس بعد تسجيل أكثر من مليون اصابة بالفيروس، هذا الرقم يقارب ضعف ذروة المرض المسجلة قبل أربعة أيام.وفي السويد اعلن أن الملك والملكة مصابان بالفيروس، في حين سجلت قفزة بعدد الاصابات اليومية والتي بلغت 11.5 الف مصاب.وتواصل استراليا تسجيل ارتفاع بعدد الاصابات ومرضى كورونا في المستشفيات حيث سجل اليوم 50 الف اصابة جديدة.

وتستمر الصين بفرض الاغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتواصل فرض الاغلاق في مدينة شيان التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة منذ اسبوعين، ويواجه السكان صعوبات بشراء المواد الغذائية، كما يستمر الاغلاق في مدينة يوجو والذي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، وفي الهند تم تشخيص 37 الف اصابة يومية وهو عدد الاصابات الاعلى منذ شهر كانون اول/سبتمبر.