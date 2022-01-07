الخارجية الفرنسية تتحدث عن وقف رالي دكار 2022 في السعودية بعد "انفجار استهدف سيارة"

لودريان: "وقعت من قبل أعمال إرهابية في السعودية ضد المصالح الفرنسية"

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية "مطروحة" بعد انفجار أصاب سيارة و"قد يكون" مرتبطا "بهجوم إرهابي"، وأضاف "في مثل هذه الحالات، يجب أن نلتزم حذرًا كبيرا، على الأقل وضع أجهزة حماية كافية ومعززة"، داعيا السلطات السعودية إلى "التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية".

وأدى الانفجار الذي وقع في 30 كانون الأول/ديسمبر في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، إلى إصابة السائق الفرنسي فيليب بوترون بجروح خطيرة.

واستبعدت السلطات السعودية، وقوع عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بأنه "حادث"، وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان على تويتر أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث".

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية منذ البداية على أن "فرضية العمل الإجرامي غير مستبعدة" وأن "التهديد الإرهابي مستمر في السعودية".

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا أوليا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار.

وقال لودريان لقناة "بي اف ام تي في" وإذاعة مونتي كارلو، "وقعت من قبل أعمال إرهابية في السعودية ضد المصالح الفرنسية".