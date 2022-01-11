منظمة الصحة تحذر: أكثر من 50 في المئة من الأوروبيين سيصابون بأوميكرون خلال شهرين إذا استمرت وتيرة التفشي

رصد أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة من سلالة أوميكرون في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري

قال المكتب المسؤول عن المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 50 بالمئة من الأوروبيين قد يصابون بالمتحور أوميكرون من وباء كورونا خلال شهرين في حال استمرّت وتيرة التفشي الحالية.

و قال مدير المنطقة الأوروبية للمنظمة،هانس كلوج، إنه "استنادا إلى إحصائيات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة الأوروبية سيصابون بأوميكرون خلال ما بين ستة وثمانية أسابيع"

وأكد كلوج أن متحور "أوميكرون لديه تحورات تسمح له من الوصول بطريقة أسهل إلى الخلايا، وباستطاعته إصابة الأشخاص الذي إما أصيبوا في السابق بكورونا، أو الذين تلقوا اللقاحات" وأشار كلوج إلى رصد أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة من سلالة أوميكرون في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري

وفي ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون خلال فترة العطلات، تسعى دول أوروبية إلى فرض قيود جديدة لكبح استشراء الوباء من خلال تسريع وتيرة حملات التطعيم ضد وباء كورونا.

وأسهم المتحور أوميكرون إلى تأزيم الوضع الوبائي في دول حول العالم، أبرزها الصين التي فرضت إغلاقا شامالا في ثلاث مدن، والولايات المتحدة الأميركية التي أحصت أكثر من 1.3 مليون إصابة في يوم واحد أمس الإثنين في رقم قياسي عالمي.