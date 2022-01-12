منظمة الصحة العالمية تقدر وجود 450 مليون مصاب في القارة الاوروبية في الاسابيع القادمة

توقعت وكالة الادوية الاوروبية بأن يحول انتشار المتحور اوميكرون، وباء كوفيد-19 الى مرض متوطن يمكن للبشرية ان تتعايش معه، في حين اعربت عن شكوكها بخصوص اعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم مؤكدة ان تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية "مستدامة".

وصرح مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الاوروبية للأدوية ماركو كافاليري "لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل اليها" وأضاف انه "مع زيادة المناعة لدى السكان- وانتشار اوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية، اضافة الى التطيعم، سننتقل الى سيناريو أقرب الى التوطن" مشددا بنفس الوقت انه "يجب الا ننسى اننا لا زلنا في جائحة".

كذلك، أشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحيل حاليا تصنيف الفيروس على أنه متوطن مثل الأنفلونزا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الليلة أن نصف القارة الاوروبية ستصاب بالمتحور الجديد "اوميكرون" في غضون الأسابيع القادمة، التوقعات القاسية تستند الى تسجيل 7,942,39 اصابة في الاسبوع الاول من عام 2022، ولذلك فانه بموجب التقديرات سيكون نحو 450 مليون مصاب بالمتحور خلال الأسابيع القادمة.

وبحسب معطيات المنظمة، عدد المصابين باوميكرون في اوروبا تضاعف في غضون أسبوعين، وقال المدير الاقليمي لاوروبا في المنظمة د.هانس كلوجة "المتحور يمثل موجة ضخمة تنتقل من الغرب الى الشرق". وبرأيه دول غرب ووسط آسيا تتعرض لضغوطات كبيرة بعد انتشار الفيروس من دول البلقان اليها.

الارقام القياسية للإصابات في أنحاء اوروبا تتسبب بجعل الانظمة الصحية في القارة الاوروبية تحت ضغوطات كبيرة، على سبيل المثال تم امس في بريطانيا تشخيص 140 الف مصاب، ووفاة 77 حالة بسبب مضاعفات المرض. في شرقي اوروبا، بولندا اعلنت عن 100 الف اصابة يومية في حين ان 40% من السكان لم يتلقوا التطعيم الى الآن.