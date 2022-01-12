تقرير : المانيا تتجه لشراء مقاتلات "اف 35" لاستبدال مقاتلاتها القديمة

موقع يقول ان الاتجاه الماني نحو هذا القرار جاء بتوصية اسرائيلية حيث تستخدم اسرائيل هذه المقاتلات

افاد موقع "ماكو" الاسرائيلي ان وزيرة الدفاع الالمانية كريستين لامبرخت قررت دراسة قرار اختيار المقاتلات F/A-18 من انتاج بوينغ بأن تكون المقاتلات الحربية المستقبلية لسلاح الجو الالماني مجددا، وهذا القرار يضع امكانية وضع شراء طائرات الشبح F-35 على الطاولة.

وكانت وزارة الدفاع الالمانية اعلنت في شباط/فبراير 2021 عن اختيار المقاتلات F-18 من انتاج بوينع لاستبدال مقاتلاتها القديمة التي دخلت الخدمة من عام 1979، وقررت شراء المزيد من طائرات تايفون و30 مقاتلة F/A-18 و15 طائرة "جراولد" EA-18G للحرب الالكترونية.

وبحسب "ماكو" ان القرار يمكن ان يتغير بعد دراسته مجددا ، وذكرت ان قائد سلاح الجو الالماني السابق كارل ميلنر، اعلن انه كان يوصي لشراء مقاتلات F-35 وجاءت توصيته بعد زيارته الى اسرائيل عام 2017، وأشار الى ان الاسرائيليين يوصون على طائرات الشبح التي يستخدمونها.

وزيرة الدفاع الالمانية السابقة فون در لايت، لم تحب توصيته، ورغبت بالتوصية على التايفون ، وذلك لتوفير ايدي عاملة اوروبية، وقامت باقالته من منصبه، بديلة الجنرال اينجو جرهرتس، والذي يشغل حاليا المنصب غير القرار بناء لرغبة الوزيرة، الى طائرات تايفون من انتاج بوينغ والتي لديها القدرة على حمل سلاح نووي.

حاليا بعد استبدال الحكومة الالمانية ووزيرة الدفاع ايضا، سيتم دراسة القرار مجددا، قائد سلاح الجو الحالي، نفسه جرهرتس الذي سار مع قرار الوزيرة السابقة، يعتبر صديقا مقربا من قائد سلاح الجو الاسرائيلي الحالي الجنرال نوركين، كما انه زار أكثر من مرة اسرائيل، ومن الممكن مجددا بعد توصية اسرائيلية، اوصى دراسة قرار شراء المقاتلات الحربية اف 35مجددا ، ومن الممكن انه كان من الذين مارسوا ضغوطات على وزيرة الدفاع الجديدة.