السلطات الألمانية تعاقب مؤسسة متورطة بأنشطة "إرهابية" متصلة بإيران

عقبائي: "طهران تعمد إلى تخصيص نفقات ضخمة من الموازنة العامة للدولة لدعم المراكز الثقافية والدعوية بالغرب"

استبعدت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، "مركز هامبورغ الإسلامي من عضوية مجلس شورى هامبورغ، بعد اتهامه بالتورط في أنشطة 'تعبوية' و'إرهابية' ذات صلة بإيران"، في خطوة جديدة ولافتة لمحاصرة المراكز الثقافية الدينية المتطرفة في أوروبا، وفق ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف الموقع، أن صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أوضحت، نقلا عن تقرير للاستخبارات الألمانية، أن "المركز الإسلامي في هامبورغ هو جناح ثقافي لإيران بأوروبا وذراع سياسية لها، يتخذ من العمل المدني الثقافي والتنموي إطارا لتسهيل حركته وسط المهاجرين العرب والمسلمين، وتسويق القيم السياسية والدينية الخاصة بالنظام الحاكم في طهران، وتقديم الدعم لكيانات وأفراد مصنفين على قوائم الإرهاب، مثل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني".

وخلصت الاستخبارات الألمانية، وفق تقرير لصحيفة "دي فيلت"، إلى "ارتباط المركز بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقوات حزب الله اللبناني المصنّف على قوائم الإرهاب في ألمانيا، بجناحيه السياسي والعسكري".

وسبق للحكومة الألمانية أن أمرت بـ "تطبيق عقوبات على مراكز ثقافية ودعوية، اعتبرتها داعية للتطرف وما يخالف قيم الدستور الألماني"، ففي منتصف عام 2020، "كشفت المخابرات الألمانية عن وجود 1050 من أنصار حزب الله وأعضائه في ألمانيا"، يشكلون "شبكة قوية لتجميع أنشطتهم في الغرب وأوروبا، والحصول من خلال التبرعات على الدعم المالي واللوجيستي".

وأكد المحلل السياسي الإيراني مهدي عقبائي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "رجل الدين المتشدد رضا رمضاني، والذي يحتل منصب رئيس المركز الإسلامي بألمانيا، هو نفسه عضو في مجلس خبراء القيادة في طهران".

وأضاف عقبائي أن "طهران تعمد إلى تخصيص نفقات ضخمة من الموازنة العامة للدولة لدعم المراكز الثقافية والدعوية بالغرب، للتغلغل بالعواصم الأوروبية، وتنفيذ الأجندة السياسية والأيدولوجية للحرس الثوري".