فرنسا تأمر بإغلاق مسجد في جنوب البلاد لاتهامه بإلقاء خطب معادية للسامية

تتخذ السلطات في فرنسا منحى متشددا حيال الخطاب الإسلامي لا سيما على خلفية هجمات العام 2015

أعلنت السلطات الفرنسية الأربعاء قيامها بإغلاق مسجد في مدينة كان الجنوبية، تنسب اليه تهمة الضلوع بإلقاء "خُطبٍ معادية للسامية"، في خطوة للتضييق على ما تصفه السلطات الفرنسية بالتطرف. وتتخذ السلطات في فرنسا منحى متشددا حيال الخطاب الإسلامي لا سيما على خلفية هجمات العام 2015.

وأكّد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر محطة "سي نيوز" التلفزيونية أنه يعتبر 70 مسجدًا من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا متطرفا". واشارت وزارة الداخلية الفرنسية في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى أن 21 من أماكن العبادة هذه "مغلق حاليًا لعدم استيفاء شروط إدارية أو بموجب قرار قضائي".

وكانت خمسة من هذه المساجد "موضع تحقيق" بغية اغلاقها المحتمل منها مسجد مدينة كان. وقال دارمانان "نحن نُغلقه لأننا نأخذ عليه خُطبا معادية للسامية ولدعمه لجماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي" الإسلامية. وهاتان الجمعيتان حلتا في خريف العام 2020 إثر اغتيال سامويل باتي مدرس مادة التاريخ والجغرافيا على يد شاب إسلامي، بسبب تناوله رسوم النبي محمد مع تلاميذه في الصف.

وتقع مدينة كان قرب مدينة نيس التي وقعت فيها في العام 2016 إحدى أكثر الهجمات الجهادية دموية في البلاد في السنوات الأخيرة وقُتل فيها 86 شخصًا.

وانخرط عشرات الشباب من المنطقة منذ العام 2013 في القنوات الجهادية للانتقال إلى العراق وسوريا.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت اجراءات الاغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة. وبحسب دارمانان، كانت الخُطب في هذا المسجد "تمجّد الجهاد" وتدافع عن "ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام"، وتنادي "بإعلائه فوق قوانين الجمهورية".