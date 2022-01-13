القضاء الألماني يصدر حكما بالسجن مدى الحياة في حق ضابط سوري سابق متهم في قضية "جرائم ضد الإنسانية"

لجأ رسلان إلى ألمانيا مع عائلته عام 2014، وطلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في شباط/فبراير 2015

قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس، غرب ألمانيا، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما)، لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، في "سياق أوّل قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد".

وكان الضابط السوري السابق، مسؤول عن "مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سرّي للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012"، وأشير إلى هذا المركز على أنه "تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم 'أمن الدولة - فرع الخطيب في دمشق".

والتزم أنور رسلان، الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان/أبريل 2020، وفي أيّار/مايو 2020، تلا محاموه إفادة خطّية نفى فيها هذا الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم.

ولجأ رسلان إلى ألمانيا مع عائلته عام 2014، وطلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في شباط/فبراير 2015 وأخبرها بأنّه كان ضابطا في المخابرات السورية، وافتضح أمره حين تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية مواطن سوري آخر هو أنور البنّي، المحامي والمعارض الذي يقوم الآن بمطاردة المتعاونين السابقين مع النظام اللاجئين في أوروبا، وتم توقيفه في شباط/فبراير 2019، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

ومن المرتقب أن تنطلق الخميس في فرانكفورت محاكمة أخرى على صلة بنظام بشار الأسد تطال طبيبا سوريا لجأ إلى ألمانيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن عن "مقتل 3746 شخصا في سوريا، منهم 1505 مدنيين، و360 طفلاً، و297 شخصا قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة" خلال عام 2021، مشيرا إلى أنها " أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من عشر سنوات".