وزير خارجية بولندا: خطر اندلاع حرب في أوروبا هو الأكبر منذ 30 عاما

الكرملين يعلن أن المباحثات مع الولايات المتحدة والناتو "لم تكن ناجحة"

حذر وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، اليوم الخميس من تدهور الاوضاع في شرقي اوروبا على خلفية التوتر بين روسيا واوكرانيا، وقال "على مدار أسابيع نحن نواجه احتمال التصعيد، لكن اوروبا حاليا في الخطر الاكبر لاندلاع حرب منذ 30 عاما". تأتي تصريحاته بعد ما اعلن المتحدث باسم الكرملين أن المباحثات مع الولايات المتحدة والناتو "لم تكن ناجحة".

وتطرق المتحدث باسم الكرملين لتهديدات الولايات المتحدة التي قالت انه "ما دامت روسيا ستغزو اوكرانيا، سنفرض عقوبات على موسكو". المتحدث باسم الكرملين رد "نحن نرى عرضاً يفرض علينا عقوبات كمحاولة يائسة لممارسة ضغوطات على روسيا " وحتى انه حذر "في حال قامت الولايات المتحدة بذلك، سنعتبر ذلك قطعاً للعلاقات الديبلوماسية بين موسكو وواشنطن".

ايضا فيما يتعلق بمقترحات الناتو في المحادثات حول تواجد الجنود الروس بالقرب من اوكرانيا، اوضحوا في الكرملين انهم لا يرغبون بتدخل خارجي وقالوا "نعرض على الناتو الا يملي علينا مكان نشر قواتنا". اضافة لذلك قيل في موسكو عن انتهاء المحادثات بين الدول العظمى"ربما رأينا عددا من النقاط الايجابية، لكن هذا لم يكن الهدف الاساسي، روسيا تتوقع ان ترى نتائج مهمة في المحادثات وتنتظر جوابا منظما على الاقتراحات التي قدمناها".

ويشار الى انه بموجب تقرير استخباراتي امريكي، روسيا خططت منذ بداية الشهر الماضي غزو اوكرانيا، ووضعت 70 الف جندي على الحدود، وخططت نشر أكثر من 175 الف جندي لتنفيذ هذا الغزو، وذلك على خلفية طلبات روسيا عدم انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو، بحسب تقديرات.