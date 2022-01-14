منظمة الشرطة الأوروبية: تصادر شحنة أسلحة معدلة تتضمن"17ألف قطعة منها 1500 مسدس إنذار"

تم مداهمة أكثر من 260 منزلا في بلغاريا ومقدونيا الشمالية ورومانيا ومصادرة أكثر من 17 ألف قطعة في هذه العملية.

أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، الجمعة، أن المحققيين الأوروبيين صادروا أسلحة معدلة في عملية أمنية دولية، كانت تهدف إلى إنهاء التجارة غير المشروعة في الأسلحة، وتم مصادرة أكثر 17 ألف قطعةمن بينها 1500 مسدس إنذار معدل".

وذكر اليوربول أن العملية التي شارك فيها محققون من 24 دولة أوروبية، شملت "مداهمات في بلغاريا ومقدونيا الشمالية ورومانيا" حيث تم مداهمة أكثر من 260 منزلا، ومصادرة أكثر من 17 ألف قطعة سلاح في هذه العملية.

وقالت اليوربول إنه "يجري استخدام مسدسات الإنذار بشكل متزايد من جانب المجرمين، حيث يمكن تحويل تلك المسدسات بسهولة نسبية إلى سلاح ناري حقيقي"ويعتقد أنه "تم استخدام مسدس إنذار معدل في عملية اغتيال الصحفي الهولندي بيتر آر دي فريس في أمستردام العام المنصرم"

وتستخدم مسدسات الإنذار في المنازل كأسلحة دفاعية، حيث يطلق منها طلقات فارغة أو طلقات الغاز.

ومن المعروف أن المجرمين يقومون بشراء مسدسات الغاز أو مسدسات الإنذار، التي هي أرخص بكثير من الأسلحة الحقيقية والمصرح باستخدامها داخل الاتحاد الأوروبي، ثم يقومون بتهريبها إلى دول خارج التكتل تفرض قوانين صارمة على حيازة هذه المسدسات أو الإتجار فيها.