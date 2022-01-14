أوكرانيا: هجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف مواقع حكومية واصابع الاتهام تشير إلى روسيا

يأتي الهجوم الإلكتروني على وقع انجراف الأزمة بين الدولة السوفيتية السابقة وروسيا إلى حافة الهاوية،

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن موقعها ومواقع عدد من الوزارات الحكومية الأخرى خارج الخدمة مؤقتا جراء الهجوم الإلكتروني، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول الهجوم الإلكتروني، لكنها أضافت أن "هناك سجل طويل للهجمات الروسية علينا في الماضي".

ومن جهتها أعلنت وزارة التربية والعلوم على صفحتها في "فيسبوك" أن موقعها الرسمي "مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 يناير/كانون الثاني" في ما تعذر الدخول أيضا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ، حسبما لاحظت وكالة "فرانس برس".

ويأتي الهجوم الإلكتروني على وقع انجراف الأزمة بين الدولة السوفيتية السابقة وروسيا إلى حافة الهاوية، بعد تحذير من حرب وشيكة جاء على لسان وزير الخارجية البولندي أمس الخميس، حيث قال إن "أوروبا تواجه خطر الدخول في حرب"

ومن جهته قال البيت الأبيض إن "خطر الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال كبيرا، في ظل انتشار قرابة 100 ألف جندي روسي" وأكد على أن الولايات المتحدة ستنشر خلال 24 ساعة معلومات للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تسعى لاختلاق ذريعة لتبرير الغزو.

ورغم إعلان موسكو أنها لم تتخل بعد عن الدبلوماسية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن خبراءها العسكريين يجهزون خيارات، تحسبا للفشل في تهدئة التوتر بشأن أوكرانيا.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر عقب محادثات مع روسيا في فيينا: "أصوات طبول الحرب تدوي عاليا، ولهجة الخطاب أصبحت أكثر حدة".