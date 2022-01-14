مسؤول أمريكي يحذر: روسيا بدأت تحضر لغزو أوكرانيا "بعض الأطراف تزيف الحقائق لتبرير الغزو"

واشنطن لديها أدلة على أن النشطاء تدربوا على حرب المدن وعلى استخدام المتفجرات لتنفيذ أعمال تخريبية في أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي في تصريح لشبكة" سي إن إن"اليوم الجمعة، إن "روسيا بدأت تحضر لغزو أوكرانيا، وبعض الأطراف تزيف الحقائق بشأن حدوث استفزازات من جانب كييف لتبرير عملية الغزو" مشيرا إلى أن هذا العمل" قد يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان وحدوث جرائم حرب".

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة لديها أدلة على أن النشطاء تدربوا على حرب المدن وعلى استخدام المتفجرات لتنفيذ أعمال تخريبية ضد القوات الروسية بالوكالة"

ومن جهتها أوردت وكالة رويترز أن مسؤول أمريكي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قال إن"الولايات المتحدة قلقة من تحضير روسيا لغزو أوكرانيا، إن فشلت الدبلوماسية في تحقيق طموحات موسكو" مؤكدا وجود معلومات تشير إلى إعادة روسيا تموضع قواتها لتنفيذ عمليات خادعة شرقي أوكرانيا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن "أطرافا روسية بدأت في تزييف حقائق بخصوص حدوث استفزازات من جانب أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير غزوها."

وكانت المحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وروسيان قد وصلت إلى طريق مسدود هذا الأسبوع مع عدم وجود خطط حالية للاجتماع مرة أخرى بشأن نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية.

وتأتي هذه المزاعم على نحو مماثل لبيان أصدرته وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، جاء فيه أن الخدمات الخاصة الروسية تستعد لاستفزازات ضد القوات الروسية في محاولة لتهديد أوكرانيا.

ومن جهته أكد الناطق باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أن روسيا لم تتلق أي مقترحات من الجانب الأمريكي لعقد قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.