غرامة 10 آلاف يورو على مرشح اليمين المتطرف في فرنسا لتحريضه على الكراهية

حوكم زمور غيابيا لوصفه علنًا المهاجرين القاصرين القادمين بدون صحبة ذويهم بأنهم "لصوص" و"قتلة" و"مغتصبون

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا على مرشح اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيريك زمور الاثنين بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو لتحريضه على الكراهية على خلفية تصريحات أطلقها خلال حوار تلفزيوني بشأن المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.

وحوكم زمور غيابيا لوصفه علنًا المهاجرين القاصرين القادمين بدون صحبة ذويهم بأنهم "لصوص" و"قتلة" و"مغتصبون". ومن جانبه انتقد زمور هذه الإدانة معتبرًا إياها "أيديولوجية وغبية" وتوعد بالاستئناف عليه على ما ذكره محاميه أوليفييه باردو.

وقال باردو "أولاً لأننا فزنا في الاستئناف في معظم الأوقات" ثم لأن محكمة باريس الجنائية "شوهت الملاحقة القضائية" من خلال اعتبار تصريحات زمور "بانها تمس بالمهاجرين" في حين أنه كان يستهدف المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.

وتعرض زمور (63 عامًا) خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية. وأطلق سراحه عدة مرات وحكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.

تمت محاكمته هذه المرة لتصريحات أدلى بها في 29 أيلول/سبتمبر 2020 خلال مناظرة في برنامج "Face à l'info" على قناة CNews بعد الاعتداء على المقر السابق لصحيفة Charlie Hebdo الساخرة. "ليس لديهم عمل هنا، وأكد بخصوص هؤلاء المهاجرين القصر انهم لصوص وقتلة ومغتصبون، هذا كل ما هم عليه ويجب إبعادهم وحتى ألا يأتوا" إلى فرنسا.

وأعلنت ممثلة مكتب المدعي العام خلال جلسة تشرين الثاني/نوفمبر أنها "تصريحات مهينة وبشعة" تظهر "رفضًا عنيفًا" و"كراهية" للمهاجرين والتي تجاوزت "حدود حرية التعبير".

ودفع باردو تهمة العنصرية عن موكله قائلاً "ليس هناك ذرة من العنصرية لدى زمور" الذي يقول فقط "الحقيقة" أحيانًا "بطريقة فظة بكلماته" مشيرًا إلى "موقف سياسي".