روبرتا ميتسولا المحافظة المالطية رئيسةً للبرلمان الأوروبي

ويعرف عن ميتسولا موقفها الرافض لحق الاجهاض وهو ما أثار حولها العديد من الانتقادات

تم انتخاب المالطية المُحافظة روبرتا ميتسولا الثلاثاء رئيسةً للبرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الاقتراع، لتصبح بذلك ثالث امرأة تترأس البرلمان الأوروبي بعد الفرنسيتين سيمون فيل (1979-1982) ونيكول فونتين (1999-2002).

وتأتي ميتسولا خلفًا للديموقراطي الاجتماعي الإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفّي الأسبوع الماضي، والذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس البرلمان هذا الأسبوع.

ويعرف عن ميتسولا موقفها الرافض لحق الاجهاض وهو ما أثار حولها العديد من الانتقادات.