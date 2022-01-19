تقرير: هل تعقد قمة في القدس بين روسيا واوكرانيا قريبًا؟

كان النموذج قمة مماثلة عقدت في القدس في يونيو 2019 بين مستشار ترامب للأمن القومي ونظيره الروسي نيكولاي بتروشيف

كشف مسؤولون اسرئيليون كبار لموقع "واللا" الإخباري عن اقتراح تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اللقاء في مدينة سوتشي في تشرين الأول /اكتوبر يدعوه من خلاله الى عقد مؤتمر في مدينة القدس يجمع بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لخفض التوترات التي تسارعت وتيرتها خلال العام الأخير.

وعلم أن الاقتراح ليس بجديد بل ان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان قد عرضه على الرئيس الروسي إزاء التوترات التي نشأت بين البلدين وأسفرت عن احتلال شبه جزيرة القرم في حينه، غير ان بوتين رفض الدعوة.

ويفيد الموقع أن اقتراح بينيت الذي نشأ أصلا بمبادرة من الأوكرانيين، يدل على المكانة الفريدة التي تحتلها إسرائيل على صعيد العلاقات بين الدولتين المتنازعتين. فإسرائيل تحافظ بنفس الوقت،على علاقات وثيقة وجيدة مع البلدين، وتلتزم الحياد وتجري حوارا مباشرا مع كل من القيادة في روسيا وتلك في أوكرانيا. وبناء على ذلك، سنحت الفرصة لإسرائيل أن تنقل رسائل بين الطرفين في مسعى لمنع تصعيد الأحداث.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت عن اعترافها في السادس عشر من شهر كانون الأول من العام الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها ستفتح مكتب للسفارة في المدينة العام الوشيك، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة 30 عاما من العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا.

وسيكون مكتب السفارة في القدس مسؤولاً عن تعزيز العلاقات التجارية والتكنولوجية الثنائية.

ويؤكد مسؤول اوكراييني أن بلاده تعيش حالة غير مسبوقة من التوتر والتصعيد لا سيما إزاء نشر روسيا قوات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع أوكرانيا، حتى أن إدارة جو بايدن حذرت من احتمال غزو روسي لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، شعرت الحكومة الأوكرانية أنه يمكنها الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل لفتح حوار مع روسيا. قال السفير ييفغين كورنيتشوك إن وفدا رفيعا من كييف وصل إلى إسرائيل في ذلك الشهر ، برئاسة كبير مستشاري الرئيس زالانسكي، أندريه يارماك الذي التقى بنتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين. ويرماك هو من سأل نتنياهو إن كانت اسرائيل مستعدة لعقد مؤتمر قمة في القدس يجمع بين روسيا واكرانيا لتلعب اسرائيل دور الوسيط.

ويفيد الموقع أن بوتين أوضح موقفه من أنه لن يرضى بفتح ملفي القرم واقليم دونباس وهو ما وقف حجر عثرة بوجه الإعلان عن قمة في القدس يوافق الطرفان عليها.

وفي حديث مع موقع واللا قال السفير الأوكراني كورنيشوك إن زالانسكي أثار مع بينيت مرة أخرى فكرة عقد قمة بين روسيا وأوكرانيا في القدس. وأوضح أنه ليس شرطا ان تنعقد مثل هذه القمة على مستوى رؤساء الدول. وبحسب كورنيتشوك، فقد اقترح عقد اجتماع في القدس بين مستشاري الأمن القومي لروسيا وأوكرانيا. كان النموذج هو قمة مماثلة عقدت في القدس في يونيو 2019 بين مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب جون بولتون ونظيره الروسي نيكولاي بتروشيف.