اشترى جوكوفتش أسهم الشركة في 2020 وهي تخطط لخوض إجراء تجارب سريرية على الدواء المطور خلال الصيف الوشيك

في تصريح لرويترز أدلى به إيفان لونكيرفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الدنماركية QuantBioRes، التي تعمل على تطوير عقار ضد فيروس كورونا، قال "إن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يمتلك 80٪ من أسهم الشركة، وأن ديوكوفيتش اشترى الأسهم في يونيو 2020 بحسب ما ادعى، وفق واينت. وأضاف ان الشركة تخطط لخوض إجراء تجارب سريرية على الدواء المطور خلال الصيف الوشيك.

يذكر أن أستراليا اتخذت هذا الأسبوع قرارَا بطرد اللاعب الأول في العالم، حيث وصل إليها بهدف المشاركة في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على خلفية رفضه تلقي التطعيم ضد كورونا على أنه أعلن أنه تعافى ذات مرة من المرض الوبائي.