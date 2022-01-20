الرئيس الأوكراني ردا على تصريحات بايدن: لا وجود لما يسمى "توغلات محدودة"

رئيس اوكرانيا: "نريد بأن نذكر القوى العظمى بأن لا وجود لتوغلات محدودة ودول صغيرة".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن ليس هنالك ما يسمى "توغلات محدودة"، جاء هذا بعد ما أثار الرئيس الأميركي جو بايدن الجدل بإشارته إلى أن أي هجوم "محدود" لروسيا سيقابل برد أقل.

وقال الرئيس زيلينسكي على منصته في موقع تويتر "نريد بأن نذكر القوى العظمى بأنه لا وجود لتوغلات محدودة ودول صغيرة، تماما كما لا وجود لضحايا محدودين وحزن قليل جرّاء خسارة أحباء".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن روسيا قد تجدد فترة الانقسامات الأوروبية الخطيرة التي كانت ايام الحرب الباردة، بتهديدها أوكرانيا وحقها في اتخاذ قرارات سيادية للبلاد.

وقال بلينكن في كلمة له اليوم الخميس "السماح لروسيا بانتهاك تلك المبادئ مع الإفلات من المحاسبة، سيجرنا جميعا إلى أوقات أكثر خطرا وانعداما للاستقرار، عندما كانت هذه القارة، وهذه المدينة، مقسومة إلى جزئين يفصل بينهما منطقة عازلة حيث يسير الجنود دوريات، فيما يمثُل التهديد بحرب شاملة فوق رؤوسنا جميعا".