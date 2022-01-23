بلينكن يهدد :"اي دخول اضافي حاليا الى اوكرانيا سيؤدي الى رد شديد جدا"

وزير الخارجية الامريكية يقول ان فرض عقوبات على روسيا الان قد لا يكون له تأثير رادع لوقف العدوان

بعث وزير الخارجية الامريكية الامريكية انتوني بلينكن تهديدا شديد اللهجة الى روسيا مفاده انه "ان دخلت اي قوة اضافية بشكل عدواني الى اوكرانيا- ستؤدي الخطوة الى رد شديد جدا من جانب الولايات المتحدة واوروبا" ويأتي التهديد على ضوء المخاوف من غزة عسكري روسي الى اوكرانيا قريبا.

من جهة أخرى أعلن بلينكن في المقابلة مع شبكة "سي ان ان" الامريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض عقوبات على روسيا حاليا قد لا يكون له تأثير رادع لوقف "العدوان المحتمل ضد أوكرانيا".

ويعكس تهديد وزير الخارجية الامريكية موقف الحكومة الاوكرانية حيال استمرار العدوان الروسي العسكري حيال جارتها. يأتي هذا الى جانب رسائل مشابهة اخرى بعثها مسؤولون امريكيون، وكان الرئيس جو بايدن بعث رسالة مبهمة الاسبوع الماضي وقال ان "صراعا طفيفا" بين الدول لن يؤدي الى رد لحلف شمال الاطلسي مثلما سيرد على غزو عسكري كامل.

ويتواجد حاليا 120 الف جندي روسي بالقرب من الحدود الروسية الاوكرانية، وفي المقابل صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو لا زالت تنتظر ردا مكتوبا لطلباتها الامنية- والتي كما هو معروف رفضها الغرب تماما.