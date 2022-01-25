ألمانيا: محكمة أمن الدولة تقاضي عائدة من "داعش" بتهم "الانتماء لتنظيم إرهابي والمساعدة في الاتجار بالبشر"

"الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي والمساعدة في الاتجار بالبشر وانتهاك الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة"

بدأت محكمة أمن الدولة في مدينة ناومبورغ الألمانية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية امرأة (22 عاما) عائدة من "داعش" بتهم "الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي والمساعدة في الاتجار بالبشر وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة" ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى مايو/أيار المقبل.

وقال المدعي العام هولغر شنايدر-غلوكتسين عن قرار المحكمة بإجراء الجلسات مغلقة: "الحقوق الشخصية للمتهمة حاسمة في هذا الأمر "وأوضح المدعي العام أنه يجب لذلك الحفاظ بشكل خاص على حماية شخصية المتهمة خلال المحاكمة.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن المتهمة سافرت إلى داعش في سوريا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، "وانضمت إلى التنظيم، وتزوجت بمقاتل داعشي، واستعبدت معه فتاة إيزيدية."

كما كانت تبحث عن نساء لضمهن للتنظيم. وفي عام 2020 عادت المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية إلى موطنها، وتم احتجازها ثم الإفراج عنها لاحقا بشروط.

وتجرى المحاكمة خلف أبواب مغلقة في قاعة مشددة الحراسة بالمجمع القضائي في هاله وكانت المتهمة قاصرة ومراهقة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها.